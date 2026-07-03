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«Надо это? Чтобы начали смеяться?» Радимов предположил, когда Роналду завершит карьеру

«Надо это? Чтобы начали смеяться?» Радимов предположил, когда Роналду завершит карьеру
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов предположил, когда нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру.

«Его задача — добить до тысячи. Как быстро это произойдёт, непонятно, но после этого он закончит. Для того чтобы попасть на следующий чемпионат мира, ему четыре года нужно поддерживать себя в форме и играть в какой‑то команде. Надо это самому Роналду? Четыре года ходить на тренировки, чтобы над тобой уже начали смеяться? — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Криштиану Роналду реализовал пенальти, сравняв счёт на 68-й минуте матча сборной Португалии с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Этот мяч стал для португальца 976-м в карьере. У форварда 146 голов за сборную Португалии и 830 мячей на клубном уровне.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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