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Бывший тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо отправился в США спустя два дня после возвращения с чемпионата мира – 2026.

Экс-тренер Южной Кореи Хон Мён Бо покинул страну — источник
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Бывший тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо отправился в США спустя два дня после возвращения с чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает телеканал MBC.

По данным источника, 2 июля корейский специалист вылетел в Лос-Анджелес из международного аэропорта Инчхон. В разговоре с журналистами он категорически отверг слухи о расколе внутри сборной, которые назывались одной из причин раннего вылета команды. Также Хон Мён Бо прокомментировал возможное участие в парламентских слушаниях по поводу работы Федерации футбола Южной Кореи.

«Я не знаю. Даже не знаю, когда вернусь. Мне не на что жаловаться. Как главный тренер я обязан взять ответственность на себя. Жаль, что результат оказался значительно хуже той подготовки, которую мы провели», — приводит слова тренера MBC.

Сборная Южной Кореи вылетела с ЧМ-2026 по итогам группового этапа. После этого Хон Мён Бо ушёл в отставку с поста главного тренера. Президент страны Ли Чжэ Мён инициировал государственное расследование на фоне случившегося.

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