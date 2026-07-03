Фото: карта касаний мяча Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026 Португалия — Хорватия

Статистическая платформа Opta опубликовала карту касаний мяча форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией.

Фото: Opta

В ночь со 2 на 3 июля состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев. Роналду забил один мяч.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.