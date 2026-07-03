«Заставляет критиков подавиться своими словами». Морган — об игре Роналду на ЧМ-2026

Британский телеведущий Пирс Морган поделился мнением о выступлении 41-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026.

«Списанный» Роналду на этом чемпионате мира:

• 3 гола;

• 2 награды лучшему игроку матча;

• единственный игрок, забивавший на 6 разных чемпионатах мира;

• самый возрастной игрок, забивший в матче плей-офф чемпионата мира.

Как же приятно видеть, как GOAT («лучший в истории». — Прим. «Чемпионата») Криштиану Роналду снова заставляет своих критиков подавиться собственными словами», — отметил Морган в социальной сети Х.

Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии вышел в 1/8 финала ЧМ-2026. В следующем раунде плей-офф команда встретится с Испанией. Матч состоится 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00.