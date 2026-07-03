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Аршавин: перед чемпионатом было понятно, что немцы не фавориты

Аршавин: перед чемпионатом было понятно, что немцы не фавориты
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Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин высказался о ситуации сборной Германии. Недавно немецкая команда вылетела с ЧМ-2026, сенсационно уступив Парагваю на стадии 1/16 финала турнира.

«У немцев центральные защитники не топ, нет центрального нападающего. Вирц, Хаверц, Сане — звёздочки. Перед чемпионатом было понятно, что немцы не фавориты. Они бы прошли просто на одну стадию больше, где проиграли бы Франции. Думаю, что сборную Германии возглавит Клопп», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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