Аршавин: перед чемпионатом было понятно, что немцы не фавориты

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин высказался о ситуации сборной Германии. Недавно немецкая команда вылетела с ЧМ-2026, сенсационно уступив Парагваю на стадии 1/16 финала турнира.

«У немцев центральные защитники не топ, нет центрального нападающего. Вирц, Хаверц, Сане — звёздочки. Перед чемпионатом было понятно, что немцы не фавориты. Они бы прошли просто на одну стадию больше, где проиграли бы Франции. Думаю, что сборную Германии возглавит Клопп», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.