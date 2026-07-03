Видео: Роналду показал реакцию на него болельщиков, собравшихся у отеля в Торонто

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на странице в социальной сети X опубликовал видео, в котором он вышел на балкон отеля в Торонто с целью поприветствовать болельщиков, собравшихся внизу. Чемпион Европы — 2016 активно жестикулировал и получал реакцию фанатов.

Роналду показал реакцию болельщиков на него у отеля в Торонто:

Роналду сопроводил опубликованный ролик комментарием «Торонто» и добавил эмодзи сердца.

Сборная Португалии победила Хорватию (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, прошедшем на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. 41-летний нападающий отметился голом с пенальти на 68-й минуте. На стадии 1/8 финала Португалия сыграет с Испанией (6 июля).