«Хотим, но не можем». Мюллер — о выступлении Германии на ЧМ-2026 и необходимых выводах

Бывший форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о выступлении сборной Германии на чемпионате мира 2026 года, а также призвал Немецкую футбольный союз (DFB) сделать соответствующие выводы. Сборная Германии проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:1, 3:4 пен.) и завершила своё участие в турнире.

«В прошлый понедельник на моём лице был написан шок, как и у многих немецких футбольных болельщиков.

С некоторой дистанции мой первый вывод таков: мы хотим, но просто не можем.

Я видел команду и группу игроков, которые полностью осознавали свою ответственность перед немецким футболом и ясно демонстрировали это своей самоотдачей, решимостью и работоспособностью. И всё же с футбольной точки зрения то, что мы увидели, нисколько не удивило. Я имею в виду не вылет в 1/16 финала от Парагвая, а, скорее, общую и особенно индивидуальную игру на поле.

Ещё до начала турнира было ясно, что в этой команде есть игроки, способные создавать моменты индивидуально, которые заставляют футбольных болельщиков вставать со своих мест. Но как команда они слишком часто испытывали трудности, даже с соперниками, которые на бумаге считались уровнем ниже.

Все ли мы всерьёз осознаём, что мировая элита оторвалась от нас?

Чему мы можем научиться у других стран в плане развития игроков и стиля игры?

Каким стилем футбола мы хотим, чтобы славилась немецкая национальная команда, и каких игроков нам нужно развивать, чтобы это стало возможным?

Как мы, с прицелом на Евро-2028, можем быстро стать той командой, с которой ни один соперник не захочет встретиться снова?

Пора Немецкому футбольному союзу (DFB) взяться за дело. После пяти разочаровывающих турниров подряд немецкому футболу необходимо чёткое видение, основанное на новых идеях и более глубоком осмыслении. Нам нужен современный, бескомпромиссный подход к развитию игроков, который соответствует тому футболу, в который мы хотим играть в будущем», — написал Мюллер в социальной сети.