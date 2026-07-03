Роналду: Диогу Жота с небес освещает нам путь на ЧМ-2026

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своём погибшем соотечественнике Диогу Жоте. Накануне португальцы провели матч 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией. Игра прошла в дату годовщины смерти Жоты. Португальцы одержали победу со счётом 2:1. Роналду подчеркнул символизм этого результата как дань памяти бывшему партнёру по команде.

«Диогу Жота сейчас там, на небесах, и он освещает нам путь [на чемпионате мира]. Это очень особенный момент. Мы все чувствовали [в матче с Хорватией], что он был с нами, и именно поэтому имело значение только одно: выиграть матч, чтобы мы могли почтить его память наилучшим из возможных способов», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, Жота погиб 3 июля 2025 года в страшной автокатастрофе.