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Роналду: Диогу Жота с небес освещает нам путь на ЧМ-2026

Роналду: Диогу Жота с небес освещает нам путь на ЧМ-2026
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своём погибшем соотечественнике Диогу Жоте. Накануне португальцы провели матч 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией. Игра прошла в дату годовщины смерти Жоты. Португальцы одержали победу со счётом 2:1. Роналду подчеркнул символизм этого результата как дань памяти бывшему партнёру по команде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Диогу Жота сейчас там, на небесах, и он освещает нам путь [на чемпионате мира]. Это очень особенный момент. Мы все чувствовали [в матче с Хорватией], что он был с нами, и именно поэтому имело значение только одно: выиграть матч, чтобы мы могли почтить его память наилучшим из возможных способов», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, Жота погиб 3 июля 2025 года в страшной автокатастрофе.

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