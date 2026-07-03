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«Зениту» и «Спартаку» интересен нападающий «Фенербахче» стоимостью € 25 млн — Hurriyet

«Зениту» и «Спартаку» интересен нападающий «Фенербахче» стоимостью € 25 млн — Hurriyet
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«Зенит» и «Спартак» проявляют интерес к крайнему нападающему «Фенербахче» Доржелесу Нене. На текущий момент российские клубы официально не связывались с жёлто-тёмно-синими насчёт трансфера 23-летнего вингера, но начали переговоры через агентов. Об этом сообщает Hurriyet.

По информации источника, главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал доволен Нене, но не будет возражать против его продажи, если клуб получит выгодное предложение. В команде из Стамбула оценивают малийского футболиста минимум в € 25 млн.

В минувшем сезоне Нене принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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