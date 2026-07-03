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Экс-капитан сборной Англии Терри раскритиковал тренера Тухеля за поведение по отношению к защитнику Спенсу.

Джон Терри раскритиковал Тухеля за резкое взаимодействие со Спенсом на ЧМ-2026
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Экс-капитан сборной Англии Джон Терри раскритиковал главного тренера национальной команды Томаса Тухеля за поведение по отношению к защитнику Джеду Спенсу на чемпионате мира — 2026.

«Не знаю, видели ли вы тот эпизод, когда Тухель снова очень жёстко наехал на него во время матча — после одного из вбрасываний. У меня сложилось впечатление, что он буквально вымещает всё именно на Спенсе. После того случая на тренировке это выглядит уже не случайностью. Мне это немного не нравится. Я очень уважаю Тухеля, считаю его тренером мирового уровня, но, когда вижу подобное, возникает вопрос: если бы на месте Спенса был Трент Александер-Арнольд, позволил бы он себе так разговаривать с ним? Мне кажется, нет», — сказал Терри в передаче Piers Morgan Uncensored.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 после победы над ДР Конго (2:1). В следующем раунде плей-офф «Львы» сыграют с национальной командой Мексики. Матч запланирован на 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

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