«Меня тошнит, когда пересматриваю». Ловрен — о поражении Хорватии от Португалии на ЧМ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался после поражения сборной Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года от Португалии (1:2).

«Это больно, но пропускать такой гол за пять минут до конца – неприемлемо. Меня тошнит, когда пересматриваю видео. Один игрок прыгает между тремя нашими защитниками. Мы же не Конго. Лука [Модрич] этого не заслужил.

Мы входим в десятку лучших команд мира, не можем просто сидеть сложа руки и ждать. Нам нужно заново открыть в себе агрессию и характер, которые были нашей силой в последних соревнованиях», — приводит слова Ловрена Footmercato.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).