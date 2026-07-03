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Карлос Тевес рассказал о разнице между Месси и Роналду после игры с ними двумя

Карлос Тевес рассказал о разнице между Месси и Роналду после игры с ними двумя
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Бывший нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес высказался о сравнении между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Тевес играл с Месси в национальной команде, а с Роналду — в стане манкунианцев.

«Я играл с Месси и Роналду, когда они были совсем молодыми. Думаю, у Месси гораздо больше природного таланта. Роналду — обычный человек, который знает, как правильно ходить в тренажёрный зал, есть и тренироваться так, чтобы выйти на иной уровень. Но они оба совершенно на другом уровне. Однако Криштиану работал даже усерднее, чтобы достичь этого. Он машина. Эти два игрока с уникальными умениями и являются гениями», — приводит слова Тевеса ESPN.

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