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Тренер вратарей «Зенита» Кержаков высказался о конкуренции голкиперов в клубе

Тренер вратарей «Зенита» Кержаков высказался о конкуренции голкиперов в клубе
Комментарии

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков высказался о конкуренции голкиперов в клубе.

— Михаил Анатольевич, в команде четыре вратаря, и, как многие эксперты говорят, равноценные. Насколько это приятная головная боль для тренерского штаба? Или всё-таки придется как-то выбирать того, кто, может быть, не войдёт в заявку?
— Подождите, ещё нужно подождать конца трансферного окна, и там будет ясно, кто останется. Вы сказали правду — все ребята обладают очень хорошими качествами, все четверо. И сейчас даже по тренировочному процессу, если бы я не находился внутри команды, а просто со стороны посмотрел, мне было бы очень сложно выделить кого-то одного.

— Богдан Москвичёв пока больше всех играет. С чем это связано, если не секрет?
— Просто так сложилось, потому что Денис [Адамов] позже вернулся, Даня [Одоевский] пришёл из аренды. У нас два вратаря, которые были в том сезоне, поэтому так получается, что пока игровое время распределено вот так, — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба.

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