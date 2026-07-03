Пабы Великобритании будут работать всю ночь ради матча Мексика — Англия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал продлить время работы пабов в день матча сборной Англии с национальной командой Мексики в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Знаю, что многие уже строят планы. Если вы собираетесь смотреть игру в пабе — это замечательно. К тому же это отличная поддержка для самих пабов. Вперёд, Англия!» — сообщил Стармер в видео, опубликованном в его аккаунте в Х.

Матч Мексика — Англия состоится 6 июля, начало в 1:00 по местному времени. Согласно законодательству Великобритании продажа алкоголя осуществляется по лицензиям. В Англии она распространяется в основном в период с 11:00 до 23:00, однако министр внутренних дел может корректировать время действия лицензий в исключительных случаях.