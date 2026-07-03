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Австралия — Египет: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 21:00 мск

Австралия — Египет: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 начнётся в 21:00 мск
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Сегодня, 3 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Австралии и Египта. Команды будут играть на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Густаво Техерой (Уругвай). Начало — в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Австралия — Египет в России принадлежат «Матч ТВ», трансляция также будет доступна в Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Австралии стала второй в группе D. Национальная команда Египта заняла второе место в группе G.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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