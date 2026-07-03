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Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 1:00 мск

Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 начнётся в 1:00 мск
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4 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). Начало — в 1:00 мск. Матч можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе J, а сборная Кабо-Верде пробилась в 1/16 финала, заняв вторую строчку в квартете Н.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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