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«Легенды и кумиры делают результат». Гендиректор «Спартака» высказался о ЧМ-2026

«Легенды и кумиры делают результат». Гендиректор «Спартака» высказался о ЧМ-2026
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Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года. Он персонально выделил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

— Что нового для себя увидели на чемпионате мира?
— Как ни странно, до турнира возникало много скепсиса о том, что будет много команд, уступающих грандам в классе, что будет много проходных матчей. В 3-м туре групповой стадии увидели два‑три таких матча. Но в целом «тёмные лошадки» и андердоги оказывают сопротивление топовым командам, а кто‑то из фаворитов уже собрал вещи и уехал домой.

Помните, на чемпионате мира — 2022 в Катаре какое‑то время в списке лучших бомбардиров лидировал автогол? А здесь много голов забивают те, на кого ходят болельщики. А Месси вообще невероятен! Он забил шесть мячей, как и Килиан Мбаппе, но француз помоложе и сыграл на матч больше. Поэтому я выделяю Лео. Легенды и кумиры делают результат, — приводит слова Некрасова «Матч ТВ».

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