«Бавария» объявила о переходе Натаниэля Брауна из «Айнтрахта»

«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе крайнего защитника Натаниэля Брауна из «Айнтрахта». Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что мюнхенский клуб заплатит € 55 млн за трансфер Брауна.

Браун играл за «Айнтрахт» с лета 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Браун провёл восемь матчей в составе сборной Германии.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: