Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» объявила о переходе Натаниэля Брауна из «Айнтрахта»

«Бавария» объявила о переходе Натаниэля Брауна из «Айнтрахта»
Комментарии

«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе крайнего защитника Натаниэля Брауна из «Айнтрахта». Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что мюнхенский клуб заплатит € 55 млн за трансфер Брауна.

Браун играл за «Айнтрахт» с лета 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Браун провёл восемь матчей в составе сборной Германии.

Материалы по теме
Романо: «Бавария» согласовала переход защитника «Айнтрахта» и сборной Германии за € 55 млн

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android