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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему Роналду критикуют больше, чем Месси

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему Роналду критикуют больше, чем Месси
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа объяснил, почему форварда сборной Португалии Криштиану Роналду критикуют больше, чем нападающего Аргентины Лионеля Месси.

«Я думаю, это происходит, потому что он говорит больше, чем Месси. Он заявляет больше, чем Месси. Он открыто заявляет о себе, выставляет себя напоказ, говорит: «Я лучший». Возможно, людям это не нравится. С Месси всё не так. Это очень простой факт. И именно поэтому я всегда очень восхищаюсь Криштиану, потому что он говорит и в большинстве случаев заставляет людей замолчать. Особенно во втором матче [с Узбекистаном]. Все его критиковали, а он отреагировал наилучшим образом. Это действительно непросто, особенно в 41 год», — приводит слова Саа Goal.

Роналду и Месси в составе своих национальных команд принимают участие в чемпионате мира 2026 года. Аргентинский форвард забил шесть мячей, Роналду отличился три раза.

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