Рафинья не сыграет в матче 1/8 финала ЧМ-2026 — Globo

Вингер сборной Бразилии Рафинья не сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Норвегии из-за травмы. Об этом сообщает Globo.

Согласно источнику, полузащитник не восстановился от мышечного повреждения, полученного в матче с Гаити. Рафинья всё ещё не вернулся к тренировкам с остальными игроками сборной. Медицинский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, поэтому принял решение не торопиться с появлением игрока на поле.

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 после победы над национальной командой Японии (2:1). Теперь «селесао» предстоит встреча с Норвегией.