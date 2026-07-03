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Вингер сборной Бразилии Рафинья не сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Норвег

Рафинья не сыграет в матче 1/8 финала ЧМ-2026 — Globo
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Вингер сборной Бразилии Рафинья не сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Норвегии из-за травмы. Об этом сообщает Globo.

Согласно источнику, полузащитник не восстановился от мышечного повреждения, полученного в матче с Гаити. Рафинья всё ещё не вернулся к тренировкам с остальными игроками сборной. Медицинский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, поэтому принял решение не торопиться с появлением игрока на поле.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 после победы над национальной командой Японии (2:1). Теперь «селесао» предстоит встреча с Норвегией.

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