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Кержаков назвал голкипера, который впечатлил игрой на ЧМ-2026

Кержаков назвал голкипера, который впечатлил игрой на ЧМ-2026
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Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков выделил голкипера сборной ДР Конго Лионеля Мпаси-Нзо среди всех вратарей, принимающих участие в чемпионате мира 2026 года.

«Если честно, все матчи сложно смотреть. Честно признаюсь, что даже матчи, которые в 22:00, я с трудом досматриваю — уже клонит в сон. Как ни странно, усталости сейчас больше, чем во время игровой карьеры. Из вратарей кого выделю… В принципе, все вратари, которые на слуху, все подтвердили свой класс. Наверное, понравился вратарь ДР Конго [Лионель Мпаси-Нзо]. И если мы даже не берём последнюю игру с Англией, я ещё заметил и выделил по игре с Португалией именно его активную игру на выходах. И в подстраховке он очень понравился», — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба.

Сборная ДР Конго уступила команде Англии в 1/16 финала (1:2) и завершила своё выступление на мировом первенстве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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