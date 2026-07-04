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Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 началась

Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 началась
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В ночь на 4 июля идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 1:00 мск. Игру можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 0
Кабо-Верде

Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе J, а сборная Кабо-Верде пробилась в 1/16 финала, заняв вторую строчку в квартете Н.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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