Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 началась

В ночь на 4 июля идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 1:00 мск. Игру можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе J, а сборная Кабо-Верде пробилась в 1/16 финала, заняв вторую строчку в квартете Н.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).