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Алонсо хочет подписать в «Челси» двух игроков «Реала» в случае ухода Фернандеса — Sport.es

Алонсо хочет подписать в «Челси» двух игроков «Реала» в случае ухода Фернандеса — Sport.es
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо хочет, чтобы лондонский клуб попытался приобрести футболистов мадридского «Реала» Орельена Тчуамени и Арду Гюлера в случае ухода из команды Энцо Фернандеса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Тчуамени и Гюлер сомневаются в своём будущем в «Реале» после прихода в клуб тренера Жозе Моуринью. Руководство «сливочных» не хочет продавать французского полузащитника, но может сделать это в случае покупки Фернандеса у «Челси». «Королевский клуб» не намерен продавать Тчуамени дешевле, чем € 90 млн.

Подчёркивается, что Алонсо имел хорошие взаимоотношения с Тчуамени и Гюлером в период работы тренером в «Реале».

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