Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У Хорватии полное право чувствовать себя обманутой». Ибрагимович — о матче с Португалией

«У Хорватии полное право чувствовать себя обманутой». Ибрагимович — о матче с Португалией
Комментарии

Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Хорватии уступила команде Португалии со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Футбол может быть невероятно жестоким. Мне всё равно, кто и что говорит. Я думаю, у Хорватии есть полное право чувствовать себя обманутой. Я видел повтор, и мне всё ещё не хватает доказательств, чтобы убедиться, что Гвардиол был в офсайде. Когда отменяют гол на последних секундах матча плей-офф чемпионата мира, это должно быть очевидно. Для меня это не было очевидно. Этот гол должен был быть засчитан. Хорватия думала, что спаслась. Игроки праздновали, болельщики взрывались ликованием, а через несколько секунд всё было отнято. Именно такие моменты ломают команды. Вместо того чтобы говорить о невероятном позднем голе, мы говорим об очередном споре вокруг VAR. Португалия будет праздновать, и я поздравляю их. Но если бы я был Хорватией, я бы покинул поле с чувством, что футбол отнял у меня что-то сегодня вечером», — приводит слова Ибрагимовича AS.

В добавленное ко второму тайму время защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол сравнял счёт, однако норвежский арбитр Эспен Эскос отменил гол из за офсайда. После просмотра VAR было установлено, что перед тем, как мяч дошёл до Гвардиола, в офсайде находился полузащитник Марио Пашалич, к которому мяч пришёл после касания форварда Игоря Матановича.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Они украли мечту нации». Ибрагимович — об отменённом голе Ирана в матче с Египтом на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android