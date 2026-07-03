«У Хорватии полное право чувствовать себя обманутой». Ибрагимович — о матче с Португалией

Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Хорватии уступила команде Португалии со счётом 1:2.

«Футбол может быть невероятно жестоким. Мне всё равно, кто и что говорит. Я думаю, у Хорватии есть полное право чувствовать себя обманутой. Я видел повтор, и мне всё ещё не хватает доказательств, чтобы убедиться, что Гвардиол был в офсайде. Когда отменяют гол на последних секундах матча плей-офф чемпионата мира, это должно быть очевидно. Для меня это не было очевидно. Этот гол должен был быть засчитан. Хорватия думала, что спаслась. Игроки праздновали, болельщики взрывались ликованием, а через несколько секунд всё было отнято. Именно такие моменты ломают команды. Вместо того чтобы говорить о невероятном позднем голе, мы говорим об очередном споре вокруг VAR. Португалия будет праздновать, и я поздравляю их. Но если бы я был Хорватией, я бы покинул поле с чувством, что футбол отнял у меня что-то сегодня вечером», — приводит слова Ибрагимовича AS.

В добавленное ко второму тайму время защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол сравнял счёт, однако норвежский арбитр Эспен Эскос отменил гол из за офсайда. После просмотра VAR было установлено, что перед тем, как мяч дошёл до Гвардиола, в офсайде находился полузащитник Марио Пашалич, к которому мяч пришёл после касания форварда Игоря Матановича.