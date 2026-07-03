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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 120 млн за переход Винисиуса — Конур

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 120 млн за переход Винисиуса — Конур
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассматривает нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в качестве главной трансферной цели. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Hooligan Soccer.

По информации источника, «красные дьяволы» подготовили официальное предложение в размере около $ 137 млн (€ 120 млн) и могут представить его «сливочным» в ближайшие недели.

На текущий момент Винисиус не договорился с «Реалом» о продлении контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Подчёркивается, что руководство клуба не готово удовлетворить требование бразильского нападающего по зарплате, сопоставимой с окладом форварда Килиана Мбаппе.

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