«Это душераздирающе». Линекер раскритиковал VAR на фоне игры Португалия — Хорватия на ЧМ

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер раскритиковал работу VAR после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Хорватии уступила команде Португалии со счётом 1:2 из-за отменённого гола на последних минутах.

«Они думали, что только что стали творцами одного из величайших событий в истории своих чемпионатов мира. Игроки праздновали, болельщики взрывались от радости, а затем всё остановилось, пока судьи просматривали повторы и линии офсайда. Это душераздирающе. Всегда считал, что VAR должен исправлять очевидные ошибки, а не тратить минуты на изучение инцидентов, которые никто не может обнаружить в режиме реального времени. Когда решения принимаются на таких тонких гранях, невольно задаёшься вопросом, действительно ли эта технология улучшает игру. Наблюдать за тем, как их турнир заканчивается таким жестоким и противоречивым образом, невероятно тяжело. Футбол должен оставлять нас в разговорах о незабываемых моментах на поле, а не в очередной дискуссии о VAR», — приводит слова Линекера AS.

В добавленное ко второму тайму время защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол сравнял счёт, однако норвежский арбитр Эспен Эскос отменил гол из-за офсайда. После просмотра VAR было установлено, что перед тем, как мяч дошёл до Гвардиола, в офсайде находился полузащитник Марио Пашалич, к которому мяч пришёл после касания форварда Игора Матановича.