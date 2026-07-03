Фелипе Мело: сомневаюсь, что Ямаль добьётся хотя бы 80% от того, чего достиг Месси

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело выразил сомнение, что нападающий сборной Испании Ламин Ямаль сможет выйти на уровень, сравнимый с игрой чемпиона мира — 2022 Лионеля Месси.

«Сомневаюсь, что Ямаль забьёт 90 голов за сезон и добьётся хотя бы 80% от того, чего достиг Месси. Ламин — феномен, но мы говорим об одном из величайших игроков в истории футбола», — приводит слова Мело Globo.

На текущий момент 39-летний Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года. Нападающий отметился шестью голами в трёх матчах. 18-летний Ямаль поразил ворота соперника один раз в четырёх встречах.

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