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Фелипе Мело: сомневаюсь, что Ямаль добьётся хотя бы 80% от того, чего достиг Месси

Фелипе Мело: сомневаюсь, что Ямаль добьётся хотя бы 80% от того, чего достиг Месси
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело выразил сомнение, что нападающий сборной Испании Ламин Ямаль сможет выйти на уровень, сравнимый с игрой чемпиона мира — 2022 Лионеля Месси.

«Сомневаюсь, что Ямаль забьёт 90 голов за сезон и добьётся хотя бы 80% от того, чего достиг Месси. Ламин — феномен, но мы говорим об одном из величайших игроков в истории футбола», — приводит слова Мело Globo.

На текущий момент 39-летний Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года. Нападающий отметился шестью голами в трёх матчах. 18-летний Ямаль поразил ворота соперника один раз в четырёх встречах.

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