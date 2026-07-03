Голкипер «Зенита» Адамов назвал игрока, который стал главным открытием ЧМ-2026

Голкипер «Зенита» Денис Адамов назвал вратаря сборной Кабо-Верде Возинью главным открытием чемпионата мира 2026 года.

—Сейчас идёт чемпионат мира, удаётся ли что-то посмотреть, кого, может быть, выделили бы из коллег?

— На самом деле, не скажу, что смотрю все игры. Скорее какие-то обзоры интересных матчей смотрю уже на следующий день. Понятно, что 40-летнего вратаря нельзя не выделить, который суперигру выдал. Вот, наверное, самое главное открытие чемпионата мира, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба.

Возинья провёл за национальную команду на турнире три встречи, в которых пропустил два мяча. В 1/16 финала мирового первенства сборной Кабо-Верде предстоит встретиться с Аргентиной.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).