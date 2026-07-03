Быстров: особой интриги на чемпионате мира не вижу

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Смотрю почти все матчи, разница во времени этому не мешает. Слежу за всеми сборными и за всеми результатами. В плей-офф не смотрел всего один матч. Это была игра Португалии и Хорватии. За остальными встречами плей-офф наблюдал. Пока особой интриги на чемпионате мира не вижу», — приводит слова Быстрова Metaratings.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.