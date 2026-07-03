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Полузащитник мадридского Реала и сборной Уругвая Федерико Вальверде станет первым капитаном клуба.

Вальверде будет капитаном «Реала» после ухода Карвахаля — Marca
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде станет первым капитаном клуба после ухода защитника Даниэля Карвахаля. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, у главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью нет никаких сомнений относительно будущего футболиста, несмотря на неудачно проведённый чемпионат мира — 2026. Португальский специалист уже рассчитывает на Вальверде в предсезонной подготовке, которая начнётся в середине июля, хотя до этого намерен провести с ним личную беседу.

Кроме того, в клубе уверены, что именно Вальверде возьмёт на себя роль первого капитана команды после ухода Карвахаля.

Федерико Вальверде находится в системе мадридского «Реала» с 2016 года. В минувшем клубном сезоне полузащитник провёл 49 матчей и забил девять мячей.

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