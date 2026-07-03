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«Больше думать головой приходится». Кержаков — о роли тренера в «Зените»

«Больше думать головой приходится». Кержаков — о роли тренера в «Зените»
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Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своей новой должности в клубе. Кержаков завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2025/2026.

— Идут дела хорошо, как обычно. Готовимся полным ходом. Вы про команду или про меня?

— Про вас в том числе.
— У меня тоже всё неплохо. Привыкаю, втягиваюсь потихонечку.

— В чём главное отличие на новой должности?
— Больше думать головой приходится.

— О чём?
— О своих подопечных. Планы, тренировочный процесс и так далее, — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков за 30 матчей. Сине-бело-голубые опередили «Краснодар» на два очка.

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