«Больше думать головой приходится». Кержаков — о роли тренера в «Зените»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своей новой должности в клубе. Кержаков завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2025/2026.

— Идут дела хорошо, как обычно. Готовимся полным ходом. Вы про команду или про меня?

— Про вас в том числе.

— У меня тоже всё неплохо. Привыкаю, втягиваюсь потихонечку.

— В чём главное отличие на новой должности?

— Больше думать головой приходится.

— О чём?

— О своих подопечных. Планы, тренировочный процесс и так далее, — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков за 30 матчей. Сине-бело-голубые опередили «Краснодар» на два очка.