«Больше думать головой приходится». Кержаков — о роли тренера в «Зените»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своей новой должности в клубе. Кержаков завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2025/2026.
— Идут дела хорошо, как обычно. Готовимся полным ходом. Вы про команду или про меня?
— Про вас в том числе.
— У меня тоже всё неплохо. Привыкаю, втягиваюсь потихонечку.
— В чём главное отличие на новой должности?
— Больше думать головой приходится.
— О чём?
— О своих подопечных. Планы, тренировочный процесс и так далее, — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков за 30 матчей. Сине-бело-голубые опередили «Краснодар» на два очка.