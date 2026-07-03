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Bild раскрыл, что может помешать Клоппу возглавить сборную Германии

Bild раскрыл, что может помешать Клоппу возглавить сборную Германии
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Немецкому футбольному союзу (DFB) придётся провести переговоры с Red Bull перед тем, как назначить Юргена Клоппа на должность главного тренера бундестим. С 2025 года 59-летний специалист занимает должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт рассчитан до конца 2029-го. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Bild.

По информации источника, переговоры между организациями могут оказаться «довольно сложными», а назначение Клоппа в сборную Германии не является гарантированным, несмотря на желание самого специалиста. Подчёркивается, что Red Bull может потребовать плату в размере нескольких миллионов за досрочное расторжение контракта. Ранее DFB не платил компенсацию за тренера для национальной команды.

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