Марк-Андре тер Штеген переходит из «Барселоны» в «Аякс» — Фабрицио Романо

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген переходит в нидерландский «Аякс». Сделка полностью согласована на клубном уровне и с агентами игрока. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо на своих страницах в соцсетях.

34-летний вратарь перейдёт в «Аякс» на правах аренды до лета 2027 года. Большую часть зарплаты игрока, по данным источника, будет платить именно нидерландский клуб.

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с 2014 года. Вторую часть сезона-2025/2026 он провёл в аренде в «Жироне», однако из-за травмы принял участие лишь в двух матчах.

«Аякс» в грядущем сезоне выступит в Лиге конференций.