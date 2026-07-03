Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марк-Андре тер Штеген переходит из «Барселоны» в «Аякс» — Фабрицио Романо

Марк-Андре тер Штеген переходит из «Барселоны» в «Аякс» — Фабрицио Романо
Комментарии

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген переходит в нидерландский «Аякс». Сделка полностью согласована на клубном уровне и с агентами игрока. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо на своих страницах в соцсетях.

34-летний вратарь перейдёт в «Аякс» на правах аренды до лета 2027 года. Большую часть зарплаты игрока, по данным источника, будет платить именно нидерландский клуб.

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с 2014 года. Вторую часть сезона-2025/2026 он провёл в аренде в «Жироне», однако из-за травмы принял участие лишь в двух матчах.

«Аякс» в грядущем сезоне выступит в Лиге конференций.

Материалы по теме
MD раскрыл крайний срок, который «Барселона» установила для переговоров по Альваресу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android