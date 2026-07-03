«Оренбург» объявил об уходе Павла Горелова

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об уходе полузащитника Павла Горелова. Игрок переходит в волгоградский «Ротор».

«Между ФК «Оренбург» и ФК «Ротор» достигнута договорённость о трансфере полузащитника Павла Горелова в волгоградский клуб. Благодарим за время, проведённое в команде, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба оренбуржцев.

Горелов провёл в составе «Оренбурга» один сезон, за который успел сыграть восемь матчей во всех турнирах.

В минувшем сезоне «Оренбург» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб сумел сохранить прописку в элитном дивизионе.