Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Австралии и Египта на победу в 1/16 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Австралии и Египта на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня, 3 июля.

По полученным данным, шансы Австралии на победу в основное время составляют 28,4%. Вероятность победы сборной Египта составляет 39,7%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 31,9%.

По итогам группового этапа сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в квартете G. Национальная команда Австралии заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе D.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).