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Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Австралии и Египта на победу в 1/16 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Австралии и Египта на победу в 1/16 финала ЧМ
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Австралии и Египта на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня, 3 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По полученным данным, шансы Австралии на победу в основное время составляют 28,4%. Вероятность победы сборной Египта составляет 39,7%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 31,9%.

По итогам группового этапа сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в квартете G. Национальная команда Австралии заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе D.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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