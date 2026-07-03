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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана проведёт сезон-2026/2027 в аренде в «Трабзонспоре»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана проведёт сезон-2026/2027 в аренде в «Трабзонспоре»
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана перешёл в турецкий «Трабзонспор» на правах аренды на сезон-2026/2027, при условии получения международного разрешения и регистрации. Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Напомним, в минувшем сезоне камерунский вратарь уже выступал за турецкую команду, сыграв 33 матча, пропустив 40 мячей и шесть раз оставив ворота «сухими».

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из миланского «Интера» за € 52,5 млн. Контракт голкипера с английским клубом рассчитан до лета 2028 года с опцией продления ещё на год. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает € 10 млн.

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