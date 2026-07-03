«Больше им никто не соперник, даже Франция». Актёр Михеев — о сборной Парагвая

Актёр Фёдор Михеев после поражения сборной Германии от команды Парагвая (1:1, 3:4 пен) в 1/16 финала чемпионата мира заявил, что теперь коллективу Густаво Альфаро не страшен любой соперник. В 1/8 финала Парагвай сыграет со сборной Франции.

«Во-первых, вылет сборной Германии – это, конечно, сенсация от Парагвая, потому что при всей моей любви к сборной Германии, в том, как они сыграли с Парагваем, я не увидел той сборной Германии, которая могла бы быть с их качественным футболом, с их немецким футболом. Парагвай больше хотел победить, мне кажется. Во время серии пенальти, как я и сказал, желание Парагвая победить было в разы активнее, чем у сборной Германии…

Сборная Германии — одна из моих самых любимых команд ещё и в сочетании с Томасом Мюллером, с их, не знаю, как это объяснить, математическим футболом. Они играют настолько головой, как высшая математика. Вот это футбол сборной Германии. Не на эмоциях, а вот на каком-то холодном рассудке. Поэтому мне больше всего нравится сборная Германии. Но с вылетом Германии чемпионат мира для меня смысла не теряет, потому что теперь я болею за сборную Парагвая. И считаю, если они победили Германию, мне кажется, ни Франция, никто больше им не соперник. Поэтому с этого момента сборная Парагвая навсегда в моём сердце. Я фанат этой сборной», — рассказал Михеев «Кинопоиску».