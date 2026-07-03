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«Больше им никто не соперник, даже Франция». Актёр Михеев — о сборной Парагвая

«Больше им никто не соперник, даже Франция». Актёр Михеев — о сборной Парагвая
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Актёр Фёдор Михеев после поражения сборной Германии от команды Парагвая (1:1, 3:4 пен) в 1/16 финала чемпионата мира заявил, что теперь коллективу Густаво Альфаро не страшен любой соперник. В 1/8 финала Парагвай сыграет со сборной Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Во-первых, вылет сборной Германии – это, конечно, сенсация от Парагвая, потому что при всей моей любви к сборной Германии, в том, как они сыграли с Парагваем, я не увидел той сборной Германии, которая могла бы быть с их качественным футболом, с их немецким футболом. Парагвай больше хотел победить, мне кажется. Во время серии пенальти, как я и сказал, желание Парагвая победить было в разы активнее, чем у сборной Германии…

Сборная Германии — одна из моих самых любимых команд ещё и в сочетании с Томасом Мюллером, с их, не знаю, как это объяснить, математическим футболом. Они играют настолько головой, как высшая математика. Вот это футбол сборной Германии. Не на эмоциях, а вот на каком-то холодном рассудке. Поэтому мне больше всего нравится сборная Германии. Но с вылетом Германии чемпионат мира для меня смысла не теряет, потому что теперь я болею за сборную Парагвая. И считаю, если они победили Германию, мне кажется, ни Франция, никто больше им не соперник. Поэтому с этого момента сборная Парагвая навсегда в моём сердце. Я фанат этой сборной», — рассказал Михеев «Кинопоиску».

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