Тренер сборной Египта высказался перед матчем с Австралией в 1/16 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Австралией. Игра пройдёт сегодня, 3 июля, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Начало — в 21:00 мск.

«Австралия — очень разносторонняя команда. Они не только играют длинными передачами — у них также много индивидуальных качеств. Египет — не маленькая футбольная нация. Мы семь раз выигрывали Кубок африканских наций, в этом составе много талантливых игроков. Нам нужно играть сбалансированно. Игра на стандартных положениях и борьба на втором этаже будут иметь решающее значение с командой, которая сильно на них полагается. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Мы хорошо подготовлены ко всему, что покажет Австралия», — приводит слова Хассана официальный сайт ФИФА.

Сборная Австралии стала второй в группе D. Национальная команда Египта заняла второе место в группе G.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).