Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Австралии поделился ожиданиями от игры с Египтом в 1/16 финала ЧМ-2026

Тренер Австралии поделился ожиданиями от игры с Египтом в 1/16 финала ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Австралии Тони Попович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Египтом. Игра пройдёт сегодня, 3 июля, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Начало — в 21:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это ещё одна возможность думать не о будущем, а о настоящем. Знаем, насколько важна эта игра, думаю, что все игроки готовы показать себя с лучшей стороны. Мы должны действительно сосредоточиться на настоящем моменте. История пишется после игры, поэтому должны внести свой вклад во время матча, чтобы создать эту историю», — приводит слова Поповича официальный сайт ФИФА.

Сборная Австралии стала второй в группе D. Национальная команда Египта заняла второе место в группе G.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
В сборной Австралии сразу трое — из лагерей для беженцев. Их истории тянут на сериал
В сборной Австралии сразу трое — из лагерей для беженцев. Их истории тянут на сериал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android