Тренер Австралии поделился ожиданиями от игры с Египтом в 1/16 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Австралии Тони Попович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Египтом. Игра пройдёт сегодня, 3 июля, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Начало — в 21:00 мск.

«Это ещё одна возможность думать не о будущем, а о настоящем. Знаем, насколько важна эта игра, думаю, что все игроки готовы показать себя с лучшей стороны. Мы должны действительно сосредоточиться на настоящем моменте. История пишется после игры, поэтому должны внести свой вклад во время матча, чтобы создать эту историю», — приводит слова Поповича официальный сайт ФИФА.

Сборная Австралии стала второй в группе D. Национальная команда Египта заняла второе место в группе G.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).