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«Он для меня как сын». Ямаль — о младшем брате

«Он для меня как сын». Ямаль — о младшем брате
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своей семье.

«Чувствую себя прекрасно, когда вижу моего брата счастливым. Моя мама тоже счастлива, она живёт, как всегда хотела. Люблю это. Я влюблён в своего брата! Он для меня как сын», — цитирует Ямаля MD.

Ямаль неоднократно подчёркивал важность семьи. Его младший брат часто появляется на фотографиях футболиста в соцсетях. В сезоне-2025/2026 Ямаль стал лучшим бомбардиром «Барселоны» с 24 голами и 17 результативными передачами во всех турнирах. Был признан лучшим игроком Ла Лиги и помог клубу выиграть чемпионат Испании. Сейчас он находится в расположении сборной на чемпионате мира 2026 года и готовится к матчу 1/8 финала.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
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