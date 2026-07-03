«Он для меня как сын». Ямаль — о младшем брате

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своей семье.

«Чувствую себя прекрасно, когда вижу моего брата счастливым. Моя мама тоже счастлива, она живёт, как всегда хотела. Люблю это. Я влюблён в своего брата! Он для меня как сын», — цитирует Ямаля MD.

Ямаль неоднократно подчёркивал важность семьи. Его младший брат часто появляется на фотографиях футболиста в соцсетях. В сезоне-2025/2026 Ямаль стал лучшим бомбардиром «Барселоны» с 24 голами и 17 результативными передачами во всех турнирах. Был признан лучшим игроком Ла Лиги и помог клубу выиграть чемпионат Испании. Сейчас он находится в расположении сборной на чемпионате мира 2026 года и готовится к матчу 1/8 финала.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.