«Спартак» — «Крылья Советов»: когда начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 июля, состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на базе красно-белых в Тушине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.
2 июля московский «Спартак» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Костромы и одержал победу со счётом 1:0. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.
По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Крылья Советов» заработали 32 очка и расположились на 11-й строчке.
Как появился «Спартак»: