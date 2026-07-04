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Спартак — Крылья Советов: во сколько начало товарищеского матча 2026, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Крылья Советов»: когда начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 июля, состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на базе красно-белых в Тушине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию товарищеского матча «Спартак» — «Крылья Советов» в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Крылья Советов
Самара, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

2 июля московский «Спартак» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Костромы и одержал победу со счётом 1:0. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Крылья Советов» заработали 32 очка и расположились на 11-й строчке.

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Как появился «Спартак»:

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