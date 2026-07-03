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Швайнштайгер — о выходе Испании в 1/8 ЧМ-2026: выдающийся игровой интеллект

Швайнштайгер — о выходе Испании в 1/8 ЧМ-2026: выдающийся игровой интеллект
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Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал матч между сборными Испании и Австрии в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0). Испанцы вышли в следующий этап турнира благодаря голу защитника Педро Порро и дублю нападающего Микеля Оярсабаля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

«Испания выглядела лучше: технически сильная, уверенная при работе с мячом и с выдающимся игровым интеллектом. Из-за их игры в пас сопернику крайне сложно получить доступ к мячу. А сборная Австрии, несмотря на вылет, может быть довольна своим выступлением на турнире», — написал Швайнштайгер в своём аккаунте в социальной сети X.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала испанцам предстоит сыграть с национальной командой Португалии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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