«Больнее всего осознавать, что мы всех вас подвели». Мусиала — о вылете Германии с ЧМ-2026

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала обратился к болельщикам после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2026. В 1/16 финала Германия проиграла Парагваю со счётом 1:1 (3:4 пен.). Полузащитник сыграл в каждом из четырёх матчей сборной на турнире и отдал одну голевую передачу.

«Мы все хотели большего на этом турнире — гораздо большего. Это, безусловно, относится и ко мне. Даже спустя несколько дней мне по-прежнему трудно думать о чём-то другом или писать эти слова.

Мы видели, как много болельщиков поддерживали нас. Поддержка на каждом стадионе была невероятной. То же самое касается и поддержки болельщиков дома и во многих других местах по всему миру. Пожалуй, больнее всего осознавать, что всех вас подвели.

Теперь нам нужно восстановить силы и извлечь уроки из этого разочарования. Огромное спасибо за поддержку и ободрение, которые получал, особенно в последние несколько дней», — написал Мусиала на своих страницах в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.