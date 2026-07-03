Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Больнее всего осознавать, что мы всех вас подвели». Мусиала — о вылете Германии с ЧМ-2026

«Больнее всего осознавать, что мы всех вас подвели». Мусиала — о вылете Германии с ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала обратился к болельщикам после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2026. В 1/16 финала Германия проиграла Парагваю со счётом 1:1 (3:4 пен.). Полузащитник сыграл в каждом из четырёх матчей сборной на турнире и отдал одну голевую передачу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Мы все хотели большего на этом турнире — гораздо большего. Это, безусловно, относится и ко мне. Даже спустя несколько дней мне по-прежнему трудно думать о чём-то другом или писать эти слова.

Мы видели, как много болельщиков поддерживали нас. Поддержка на каждом стадионе была невероятной. То же самое касается и поддержки болельщиков дома и во многих других местах по всему миру. Пожалуй, больнее всего осознавать, что всех вас подвели.

Теперь нам нужно восстановить силы и извлечь уроки из этого разочарования. Огромное спасибо за поддержку и ободрение, которые получал, особенно в последние несколько дней», — написал Мусиала на своих страницах в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Нагельсман в сборной Германии — всё. Но его отставка не решит главную проблему
Нагельсман в сборной Германии — всё. Но его отставка не решит главную проблему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android