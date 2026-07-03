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«Фенербахче» объявил о переходе Натана Аке

«Фенербахче» объявил о переходе Натана Аке
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Стамбульский «Фенербахче» на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с защитником сборной Нидерландов Натаном Аке. Футболист присоединится к команде после завершения выступлений на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФК «Фенербахче»

«Наш клуб достиг договорённости с игроком сборной Нидерландов Натаном Аке и подписал с ним контракт. Футболист, выступающий на чемпионате мира 2026 года, присоединится к команде на сборах в Австрии после завершения отпуска», — говорится в заявлении «Фенербахче».

Срок соглашения и сумма трансфера не раскрываются. 31‑летний Аке ранее выступал за «Челси», «Борнмут» и «Манчестер Сити». В минувшем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах. Сборная Нидерландов вылетела на стадии 1/16 финала ЧМ от сборной Марокко.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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