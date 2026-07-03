«Фенербахче» объявил о переходе Натана Аке

Стамбульский «Фенербахче» на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с защитником сборной Нидерландов Натаном Аке. Футболист присоединится к команде после завершения выступлений на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФК «Фенербахче»

«Наш клуб достиг договорённости с игроком сборной Нидерландов Натаном Аке и подписал с ним контракт. Футболист, выступающий на чемпионате мира 2026 года, присоединится к команде на сборах в Австрии после завершения отпуска», — говорится в заявлении «Фенербахче».

Срок соглашения и сумма трансфера не раскрываются. 31‑летний Аке ранее выступал за «Челси», «Борнмут» и «Манчестер Сити». В минувшем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах. Сборная Нидерландов вылетела на стадии 1/16 финала ЧМ от сборной Марокко.