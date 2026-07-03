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Роналду сделал всего одно касание мяча в штрафной Хорватии — в момент удара с пенальти

Роналду сделал всего одно касание мяча в штрафной Хорватии — в момент удара с пенальти
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду совершил всего одно касание мяча в штрафной площади Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Это произошло в момент реализации португальцем пенальти. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Роналду вышел в стартовом составе и был заменён на 81-й минуте. На 68-й минуте он реализовал пенальти и сравнял счёт в матче. Гол в ворота команды Златко Далича стал дебютным для форварда во встречах плей-офф чемпионата мира за всю карьеру.

На стадии 1/8 финала португальцы встретятся со сборной Испании.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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