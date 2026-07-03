Модрич провёл 39 матчей на ЧМ и ЧЕ. Среди европейских игроков больше матчей лишь у одного

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сыграл в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Португалией (1:2). Таким образом, он провёл 39 встреч на крупных турнирах сборных (ЧМ и Евро). Среди европейских полевых футболистов больше встреч провёл только Криштиану Роналду. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Португальский нападающий сыграл в 56 матчах на чемпионата мира и Европы.

На стадии 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы встретятся со сборной Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).