«Локомотив» обыграл костромской «Спартак» в товарищеском матче, Батраков забил
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и костромской «Спартак». Встреча состоялась на учебно-тренировочной базе столичного клуба. Победу во встрече со счётом 2:0 праздновали железнодорожники.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 июля 2026, пятница. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак Кс
Кострома, Россия
1:0 Батраков – 40' 2:0 Щетинин – 58'
Счёт открыл полузащитник Алексей Батраков. Игрок «Локомотива» отличился в конце первого тайма на 40-й минуте. Во втором тайме на 58-й минуте хавбек Михаил Щетинин забил второй гол железнодорожников.
По итогам сезона-2025/2026 «Локомотив» набрал 53 очка и занял третье место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» расположился на седьмой строчке в Первой лиге с 49 очками.
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