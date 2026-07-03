«Локомотив» обыграл костромской «Спартак» в товарищеском матче, Батраков забил

Завершён товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и костромской «Спартак». Встреча состоялась на учебно-тренировочной базе столичного клуба. Победу во встрече со счётом 2:0 праздновали железнодорожники.

Счёт открыл полузащитник Алексей Батраков. Игрок «Локомотива» отличился в конце первого тайма на 40-й минуте. Во втором тайме на 58-й минуте хавбек Михаил Щетинин забил второй гол железнодорожников.

По итогам сезона-2025/2026 «Локомотив» набрал 53 очка и занял третье место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» расположился на седьмой строчке в Первой лиге с 49 очками.