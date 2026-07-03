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Мюллер: «Бавария» должна внимательно следить за Манзамби

Мюллер: «Бавария» должна внимательно следить за Манзамби
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Бывший полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер посоветовал клубу обратить пристальное внимание на атакующего полузащитника сборной Швейцарии Йохана Манзамби. 35‑летний экс‑футболист считает, что игрок «Фрайбурга» способен усилить состав.

«Бавария» должна внимательно следить за Йоханом Манзамби», — цитирует Мюллера Magenta TV.

20‑летний Манзамби стал одним из открытий чемпионата мира 2026 года. В трёх матчах группового этапа он забил три гола и отдал две голевые передачи. Швейцарец — самый молодой футболист, которому удалось принять непосредственное участие в пяти и более голах в финальной стадии чемпионата мира с тех пор, как это сделал сам Мюллер на ЧМ‑2010.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ньюкасла», который рассматривает его в качестве замены Сандро Тонали. Сборная Швейцарии продолжает выступление на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
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