«Оренбург» в большинстве обыграл «Рубин» в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «Оренбург». Встреча состоялась на базе казанского клуба. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 июля 2026, пятница. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург, Россия
1:0 Даку – 25' 1:1 Болотов – 40' 1:2 Голыбин – 82'
Удаления: Ходжа – 59' / нет
Счёт в матче открыл нападающий казанцев Мирлинд Даку на 25-й минуте. На 40-й минуте полузащитник гостей Евгений Болотов сравнял счёт. Во втором тайме на 59-й минуте хавбек «Рубина» Велдин Ходжа был удалён с поля. В конце встречи на 82-й минуте полузащитник «Оренбурга» Ренат Голыбин вывел свою команду вперёд.
По итогам сезона-2025/2026 «Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» расположился на 12-й строчке с 29 очками.
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