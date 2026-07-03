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«Хотим выиграть трофей ради Криштиану». Леау — о выходе Португалии в 1/8 финала ЧМ

«Хотим выиграть трофей ради Криштиану». Леау — о выходе Португалии в 1/8 финала ЧМ
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Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал выход своей национальной команды в 1/8 финала ЧМ-2026. В 1/16 финала португальцы обыграли Хорватию со счётом 2:1. Леау стал автором голевой передачи на победный мяч, забитый Гонсалу Рамушем на 90+4-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Футбол непредсказуем. У Хорватии очень сильные игроки. Как сборная Португалии, мы хотим выходить на поле с целью победить, по возможности забив много голов, но не всегда всё получается именно так. Это было великолепное зрелище для тех, кто любит футбол. Будь я на трибунах, ушёл бы домой счастливым. Теперь пора отдохнуть.

Нас ждёт очень сложный соперник (сборная Испании. – Прим. «Чемпионата»), их игроки выступают за лучшие клубы. Они выиграли чемпионат Европы, их уважаем, но выйдем на поле с целью победить. У нас есть футболисты, которые могут изменить ход игры, мы можем пройти далеко.

Хотим выиграть трофей ради Криштиану, это единственное, чего ему не хватает. Он всегда выкладывается на максимум», – приводит слова Леау A Bola.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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